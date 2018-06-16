Karısı çocuklarını göstermeyince kafasına silah dayayıp canına kıymak istedi İzle

-Apartmandan genel görüntü

-Apartman önünden genel ve detay görüntüler

-Bayılan kızın polisin kucağında ambulansa getirilmesi

-Baba’nın apartmandan çıkışı ve polis aracına bindirilmesi



( ADANA -HD)- Babasının kafasına silah dayadığını gören genç kız bayıldı ADANA



- Adana’da bir kişi çocuklarıyla bayramlaşma istedi, ancak karısı çocuklarını göstermeyince kafasına silah dayayarak intihar etmek istedi ancak polis şahsı ikna etti. Babasının kafasına silah dayadığını gören kızı ise baygınlık geçirdi. Olay, Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi 71525 sokakta bulunan bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, karısının kendisinden şikayetçi olması üzerine eve gitti. Karısına şikayetini geri çekmesini istedi ve çocuklarıyla bayramlaşmaya geldiğini söyledi.



Ancak eşi kapıyı açmayıp çocuklarını göstermek istemedi. Bunun üzerine baba kafasına silah dayayarak intihar edeceğini söyledi.



Apartman sakinleri ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri şahsı ikna etmek için uğraştığı sırada, babasının kendi kafasına silah dayadığını gören ismi verilmeyen kızı ise baygınlık geçirdi. Bir polis memuru kucağına alarak kızı ambulansa bindirdi. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonunda baba silahı bırakarak polise teslim oldu. Şahıs Fatih Polis Merkezi’ne götürüldü.

