Karın tadını Off-road yaparak çıkardılar Haberi

( SİVAS )- Sivas’ta bir grup Off -road tutkunu etkili olan kar yağışının tadını off road yaparak çıkardı SİVAS



- Sivas’ta bir grup Off-road tutkunu etkili olan kar yağışının tadını Off-road yaparak çıkardı. Kar yağışının ve soğuk havanın etkisini hissettirdiği bu günlerde Sivas Of-road kulübü üyeleri, kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu Gardaşlar tepesinde adrenalin aradı. Of-road tutkunları araçların çıkmasının mümkün olmadığı yerlere özel donanımlı araçları ile tırmanmayı başardı. Araçları kara saplanan sporcular arkadaşlarının yardımlarıyla kurtarıldı. Nehir üzerinde kurulu köprüden geçmek yerine kısmen buz tutmuş nehirden geçmeyi tercih ettiler. Tüm zorluklara rağmen karla kaplı arazide doyasıya eğlendiler. “Kar yağdığı zaman kendimizi dağlara vuruyoruz” Sivas Off-road kulübü başkanı Mehmet Şahin, kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini belirtip karın yağmasıyla araziye çıktıklarını söyledi.



Şahin, “2018 yılında kurulduk. Yaklaşık 5 araçla başladık, şuanda 20 aracımız var. Aktif olarak 15 araçla arazide geziyoruz. Diğer arkadaşlarımız da Şarkışla ve gürün ilçelerimiz de. Kar yağınca çocuklar gibi sevindik. Arkadaşlarımız şuanda arka tarafta araç kurtarıyorlar. Bir tana aracımız şarampole indi. Onu çıkarmakla uğraşıyorlar. Doğa şartları, arazi şartları bizi yoruyor tabi ki ama eğleniyoruz. Mutlu oluyoruz” dedi.

Sivas Off -road kulübü üyesi Osman Yılmaz, “Biz bu spora gönül verdik. Arazi şartları ne olursa olsun her zaman araziye gelmek, görmek istiyoruz. Kimileri batıyor, kimileri çıkıyor. Herkes kendi zevkini yaşıyor. Herkesin bir spor anlayışı var bizimde bu arazideki en büyük zevkimiz bu” dedi.

