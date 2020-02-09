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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Karın keyfini böyle çıkardılar İzle

Karın keyfini böyle çıkardılar İzle

KAYMA GÖRÜNTÜSÜ CEP TELEFONUYLA ÇEKİLMİŞ

Cep Telefonu Yağan Kar Yağışı 

-KAR GÖRÜNTÜSÜ DETAYLAR VAR

( BURSA - ÖZEL)-Kar keyfi zaman zaman yaşanan kazalarla bölündü BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte şehir merkezi dahil her yer beyaza büründü. Vatandaşlar karın keyfini kayarak çıkardı. İnegöl ilçesinde yaşayan vatandaşlar aylardır kar yağışına hasret kaldı. Şehir merkezinde uzun bir aradan sonra kar yağdı. Yağışlar ile birlikte her yer beyaza büründü. Kırsal mahallerde ikamet eden vatandaşlar yağan kar yağışının tadını kayarak çıkardılar. Kızakları eline alan vatandaşlar böyle kaydı. Zaman zaman ufak kazalarında yaşandığı anlar ise saniye saniye cep telefonuyla böyle kaydedildi.
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