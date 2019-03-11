Karı kocaya silah kaçakçılığı operasyonu - İZMİR Haberi
- Ele geçirilen silahların İl Jandarma Komutanlığında sergilenmesiKarı kocaya silah kaçakçılığı operasyonu - İnternet üzerinden ruhsatsız silah satışı yapan koca tutuklandı, eşi serbest bırakıldıİZMİR (AA) - İzmir merkezli soruşturma kapsamında silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen karı koca gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 5 ay süren istihbari çalışmalar ve sosyal medya incelemesi sonucunda, İstanbul'da ikamet eden E.B'nin internet üzerinden ruhsatsız silah satışı yaptığı ve bu silahları kargo şirketi aracılığıyla alıcılara ulaştırdığı, aldığı paraları ise eşi A.B'nin hesabına yatırdığını tespit etti.Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında E.B. ile eşi A.B. gözaltına alındı.Silahları 24 ilde satın alan 56 şahsın adreslerindeki aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 210 kurusıkı tabanca, 14 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli çaplarda mermiler ile birçok silah parçası ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından "silah mühimmat kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edilen E.B. tutuklanırken eşi A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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