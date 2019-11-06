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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Karı kocadan maskeli hırsızlara kaldırım taşlı müdahale kamerada

Karı kocadan maskeli hırsızlara kaldırım taşlı müdahale kamerada

-güvenlik kamerası-

Maskeli Hırsızlar Güvenlik Kamerası Kaldırım Taşı Maskeli Hırsız Hırsız 

-Hırsızlık anları
-Karı kocanın kaldırım taşıyla hırsızları engellemesi
--aktüel-
-Olay yeri
-Röportaj

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Tuzla’da dükkanlarına dadanan hırsızlardan usanan karı koca nöbet tutmaya başladı.
Gece vakti iki hırsız ellerinde keski aletiyle dükkana girmeye çalışırken karı koca durumu fark etti. Karı koca çift, yerden aldıkları kaldırım taşıyla hırsızları engellerken, hırsızlar arkalarına bile bakmadan kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Tuzla’da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iki hırsız gözlerine kestirdikleri bir dükkanın önüne keski aletiyle geldiler. Dükkanın kapısını keskiyle kıran hırsızlardan biri içeri girerek ürünleri çalmaya başladı.
Dükkanlarına daha önce de hırsızların dadanması nedeniyle geceleri nöbet tutmaya başlayan karı koca durumu fark etti. Hırsızların yanına gelen karı koca, yerden kaldırım taşı alarak hırsızları engelledi. Dükkana giren hırsız ile gözcülük yapan diğer hırsız hızla araçlarına binerken, vatandaş ise kaldırım taşını atarak hırsızları kovaladı. Hırsızlar, kendilerini kaldırım taşıyla kovalayan karı kocadan arkalarına bile bakmadan kaçtılar. Olayı anlatan mahalle sakini, “Bir hafta önce tekrar hırsızlık olmuştu, arkadaşlar yakalayamamış. İçeride ne kadar sigara varsa hepsini almışlar. Olay sabaha doğru oluyor. Dükkan sahibi de nöbet tutuyor artık. Zararı var. Yakalamaya çalışıyorlar ama yakalayamıyorlar” dedi.
Öte yandan, kilidi kırarak dükkana giren hırsızları, karı kocanın kaldırım taşıyla engellediği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızlar araçla önüne geldikleri dükkanın kilidini kırıp içeri giriyorlar. Karı koca ise dükkana giren hırsızları kaldırım taşıyla engelliyorlar.
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