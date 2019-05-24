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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Karı-koca trafik aynı kazada öldü Haberi

Karı-koca trafik aynı kazada öldü Haberi

adli tıp detay görüntüler

( GAZİANTEP )- Kazada ölen çiftin oğlu ve gelini ise yaralandı GAZİANTEP

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- Gaziantep'te bir iş makinesi ile bir otomobilin karıştığı trafik kazasında otomobilin içindeki karı-koca hayatını kaybederken, aynı araçtaki oğulları ve gelinleri ise yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenler ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Burç kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Ali K. idaresindeki 27 B 3852 plakalı araç şehir merkezine doğru hareket halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol çalışması yapan iş makinesine çarptı. Çarpmanın ardından takla atan aracın içerisindeki karı-koca Ali K. ile Fatma K. hayatını kaybederken, oğulları Hamdi K. ile gelinleri Hamide K. yaralandı. Kazanın ardından yaralılar Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatını kaybeden karı-kocanın cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Hayatını kaybeden Ali K. ve Fatma K.'nin cansız bedenleri burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Öte yandan kaza ile ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı belirtildi.
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