Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Karı-Koca sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti, olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi

Karı-Koca sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti, olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi

olay yerinden görüntüler

Polis Karbonmonoksit Bild Karbon Polis Ekipleri 

-Cenazelerin taşınması
-detaylar
-komşulardan röp

( MALATYA )- Gece sobaya attıkları kömür hayatlarının sonu oldu MALATYA

- Malatya’da gece uyurken sobaya kömür atan evli çift, sızan karbonmonoksit gazından hayatın kaybetti. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Hamidiye Mahallesinde yaşanan olayda, Halil Sevim (78) ve Hülya Sevim (49) çiftinden uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çiftin komşuları ile birlikte dış kapının kilidini kırarak içeri girdi. Eve giren ekipler Hülya ve Halil Sevim’in cansız bedenleri ile karşılaştı. Olay yerini güvenlik çemberine alan polis ekipleri evde delil çalışması yaptı. Olayın durulmasının ardından eve gelen çiftin yakınları sinir krizleri geçirirken evde yapılan kapsamlı incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (HE-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı