Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Karı koca evlerinde ölü bulundu - ANTALYA

Karı koca evlerinde ölü bulundu - ANTALYA

- Olay yeri - Cenazelerin araca konulması Antalya 'da karı koca evlerinde ölü bulunduANTALYA (AA) - Antalya 'nın Serik ilçesinde bir çift, evlerinde ölü bulundu.Esme (71) ile Mustafa Erdoğan (71) çiftini, Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Sokak'taki evlerinde hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, Erdoğan çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Karı kocanın öldüğünü öğrenen yakınları gözyaşı döktü.Çiftin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.Polis, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Cenaze Karbonmonoksit Gözyaşı Karbon Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı