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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Karı-koca dağ taş demeden define arıyor

Karı-koca dağ taş demeden define arıyor

Karı koca arazide cihazla arama yaparken detay

Salar Define Avcısı Bild Altın Arama Irak 

-Bayan arama yaparken detay
-Eş arama yaparken detay
-Metal bulma detay
-Duygu yılmaz röp.
-Ömer yılmaz röp
-Mutlu Gültekin röp.
-Detaylar

( ORDU - ÖZEL)- Ordu'da bir çift tarafından resmi olarak hazine avcılığı yapılıyor ORDU

- Ordu’da define avcısı karı-koca hem hobi olarak define avcılığı yapıyor hem de altın aramak isteyen meraklılarına cihaz satışı hizmetini veriyor. Daha çok erkekler tarafından yapıldığı düşünülen hazine avcılığı Ordu'da bir çift tarafından resmi olarak yapılıyor. Altınordu ilçesinde metal arama cihazlarının satışını yapan define avcısı Ömer-Duygu Yılmaz’ın çiftinin hayali olan hazine avcılığı için her ikisi de kendi meslekleri bırakarak define arama ve cihaz satışı işine girdi. Ömer - Duygu Yılmaz, çifti Ordu’da karı koca define avcılığı yapan ilk çift olarak gösteriliyor. Cihazla arama yaparken görenlerin kendisine ilgi gösterdiğini dile getiren Duygu Yılmaz, “Bu iş eşimle benim çocukluk hayalimdi. Bu işe başlamak için ben altın işleme ustalığını, eşim ise güvenlik işini bıraktı. Şimdi bu işi hem hobi olarak yapıyor hem de bu işle ilgilenenlere cihaz satıyoruz. Artık bizim mesleğimiz altın avcılığıdır” dedi.
Kadınların erkeklerin yapabildiği birçok işi yapabildiğini anımsatan Yılmaz, “Bu iş ne kadar erkek işi olarak bilinse de, nasıl ki tır şoförlüğü, araba tamirciliği yapıyorsa bayanlarımız define avcılığını da çok rahat yapabilirler. Bu işle uğraşanlar bu işin ne kadar zevkli bir iş olduğunu çok iyi bilirler. Aynı şekilde bu heyecanı tüm bayanlarımızın yaşamasını istiyorum" diye konuştu.
Devletin belirlediği yasalar çerçevesinde arama yaptıklarının altını çizen Yılmaz, “Aramalarımızda kesinlikle kültür varlıklarına zarar vermiyor, tarihi dokunun olduğu alanlarda asla arama yapmıyoruz. Tüm aramalarımızı kanun ve yasalara uygun şekilde yapıyoruz” şeklinde konuştu.
Eşi ile birlikte define aramaktan keyif aldığını ifade eden Ömer Yılmaz da, “Cihaz satışımız yanında hafta sonları cihazımızı yanımıza alarak doğada eşimle birlikte arama yapıyoruz. Bu şekilde hem şehrin gürültüsünden kurtuluyor, hem de eşimle bu işi yapmaktan keyif duyuyoruz" diye konuştu.
(MB-SLH-
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