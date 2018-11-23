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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Karı koca çocuklarıyla birlikte eroin sevkıyatında yakalandı

Karı koca çocuklarıyla birlikte eroin sevkıyatında yakalandı

Aracın görüntüsü

Uyuşturucu Köpek Akalan Narkotik Polis Ekipleri 

-Aracın köpekle aranması
-Köpeğin tepkisi
-Aracın ön konsolunun açılması
-Eroinlerin bulunması
-Tutuklanan şüpheli görüntüsü
-Detaylar

( AKSARAY ) - Aksaray’da karı koca ve 2 çocuklarının bulunduğu otomobile operasyon düzenleyen polis 16 kilo 35 gram eroin ele geçirdi AKSARAY

- Aksaray’da bir otomobile operasyon düzenleyen polis, otomobilin ön konsoluna gizlenmiş 16 kilo 35 gram eroin ele geçirdi. Operasyon, Aksaray - Adana karayolu üzerinde gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, önceden belirledikleri 34 plakalı otomobili Aksaray Adana karayolunun 50. kilometresinde takibe aldı. Kentin girişine kadar otomobili takip ederek operasyon noktasında geniş güvenlik önlemleri alan NSM ekipleri, Karasu Kavşağı'nda operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda otomobil durdurularak sürücü B.A. (37) ve eşi M.A. (28) gözaltına alındı. Araçta bulunan 2 çocuk ise şubede koruma altına alındı. Arama noktasına çekilen otomobilde geniş çaplı arama yapan polis ekipleri, narkotik dedektör köpeğinin araca tepki vermesi üzerine aracın kaput içerisinden ön konsolunu açtı. Polis ekipleri ön konsol içerisinde 16 kilo 35 gram eroin ele geçirdi. Emniyette sorgulanan karı koca adliyeye sevk edilirken, sürücü B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi M.A. ise serbest bırakıldı.
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