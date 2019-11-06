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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Karı koca 15 kilo eroin ve 2 kilo metamfetamin ile yakalandı

Karı koca 15 kilo eroin ve 2 kilo metamfetamin ile yakalandı

Araçta arama yapılması

Adli Kontrol Amfetamin Uyuşturucu Akalan Metamfetamin 

-kaporta kısmının kesilip uyuşturucunun çıkarılması
-Zanlı koca ile kucağında çocuğu bulunan eşinin adli tıbba girişi
-Kadının bebeğiyle yüzünü kapatması
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( ADANA )- Gözaltına alınan kadın çocuğuyla yüzünü kapattı- Adana'da arama yapılan otomobilde 15 kilo 132 gram eroin ile 7 pakette 2 kilo 672 gram metamfetamin ele geçirildi ADANA

- Adana'da karı kocanın bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 15 kilo 132 gram eroin ile 7 pakette 2 kilo 672 gram metamfetamin ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu eşiyle birlikte giden Vedat A'nın (27) kullandığı otomobili merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde durdurup arama yaptı. Aracın kaporta kısmı kesilerek içerisinden 58 pakette 15 kilo 132 gram eroin ile 7 pakette 2 kilo 672 gram metamfetamin ele geçirildi.Sürücü Vedat A. ile kucağında çocuğu bulunan eşi Asiye A. (25) gözaltına alındı.Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Vedat A. tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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