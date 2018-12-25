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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Karı gören çocuklar sabahı bekleyemedi

Karı gören çocuklar sabahı bekleyemedi

Çocuklar parklarda oynarken detay görüntü

Kar Topu Karahisar Kullar Yağan Kar Yağışı 

-Çocuklar kar topu oynarken detay görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- Yağan kar sonrası çocuklar parklara akın etti AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışının aralıksız devam etmesi sonucu yağan kara aldırmayan çocuklar gece geç saatlerde parklara akın etti. Afyonkarahisar’da geçtiğimiz yıl kar yağmaması nedeniyle bugün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı gece saatlerinde 20 santimetreye ulaştı. Yağan karı gören çocuklar ve anne babalar sabahı beklemeyerek gece saatlerinde parklara akın etti. Kardan adam yapan çocuklar karın üzerinde bol bol eğlenerek kartopu oynadı. Kar yağışı sonrası parka 4 çocuğu ve eşi ile birlikte gelen Necmi Gümüş isimli vatandaş “Geçtiğimiz yıl kentimize fazla kar yağmamıştı. Açıkçası çocuklar ve biz kara hasrettik. Evde bu karı görüp te durmak mümkün olmadı” diye konuştu Halil Kılıç İsimli başka bir vatandaş ise eşiyle birlikte geldiği parkta karın erken yağışına çok mutlu olduklarını belirterek. Geçtiğimiz yıl ise Afyon’a fazla kar yağmadığını dile getirdi. Parka akın eden onlarca çocuktan biri olan Talha Arpacı’da Çok eğlendiklerini ve çok mutlu olduklarını belirterek, “Karın yağışını görünce parklara akın ettik. Çok eğleniyoruz. Şimdi tek derdimiz okulların tatil edilip edilmemesi. Okullar tatil edilirse çok güzel olacak” dedi.

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