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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kargoyla uyuşturucu sevkiyatı: 3 gözaltı - SAMSUN

Kargoyla uyuşturucu sevkiyatı: 3 gözaltı - SAMSUN

- Samsun Adalet Sarayı dış genel planı - Zanlıların adliyeye getirilişiKargoyla uyuşturucu sevkiyatı: 3 gözaltı - Samsun 'da, kargoyla gönderilen ve içinde 5 bin 40 uyuşturucu niteliği bulunan hap ele geçirilen valizi almaya gelen çift ile yanlarındaki kişi gözaltına alındıSAMSUN (AA) - Samsun 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 40 uyuşturucu niteliği bulunan hap ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesindeki bir kargo firmasıyla uyuşturucu hap getirileceği bilgisini aldı.Ekipler, İstanbul'dan gönderilen kargoyu almaya gelen Fatih S.S. ile eşi Yeşim S. ve Aslıhan F.A'yı gözaltına aldı.Operasyonda, valiz içinde 5 bin 40 uyuşturucu niteliği bulunan hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk e

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