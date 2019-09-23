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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kargo şirketinde paketleri açan polis gözlerine inanamadı

Kargo şirketinde paketleri açan polis gözlerine inanamadı

paketlerin bulunması

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Eroin 

-paketlerin açılması
-içinden çıkan parke taşları
-parke taşlarının kırılması
-parke taşlarının içindeki eroin paketleri

( ANTALYA )- Parke taşlarının arasına gizlenmiş 7 kilogram eroin maddesi ele geçirildi- Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntem polisi geçemedi ANTALYA

- Antalya’da bir kargo şirketi aracılığıyla gönderilen pakette parke taşlarınını içine gizlenmiş halde 7 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili kargoyu teslim almaya gelen E.Ç. isimli şüpheli tutuklandı. AntalyaAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ortaklaşa yürütülen bir çalışmada Van'dan E.Ç. isimli şahsın kargo ile yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbarat alındı. 19 Eylül tarihinde kargo şubesinde yapılan çalışmalarda (E.Ç.) adına kargo geldiği tespit edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Narkotik Madde Arama Köpeği (NMAK) ile kargo şirketinde yapılan kontrollerde arama köpeğinin kargo paketine tepki verdi.Kargo kolisi içerisinde Türkiye'de ilk defa parke taşlarının içine gizlenmiş vaziyette yakalanan daralı (7 kilo) eroin maddesi ele geçirildi. Kargoyu almaya gelen (E.Ç.) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. “Uyuşturucu Ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan hakkında işlem yapılan E.Ç., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip şüpheli şahıs tutuklandı.
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