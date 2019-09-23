Kargo paketinden eroin çıktı - ANTALYA

- Polis kamerası - Kargonun açılması - Parke taşlarının kırılarak eroin paketlerinin çıkarılmasıKargo paketinden eroin çıktı - Van'dan kargoyla Antalya 'ya gönderilen bir pakette, parke taşları içerisine gizlenmiş 7 kilogram eroin bulunduANTALYA (AA) - Van'dan Antalya 'ya gönderilen bir kargo paketinde, parke taşları içerisine gizlenmiş 7 kilogram eroin ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışmada, Van'da yaşayan E.Ç'nin kargoyla yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi.Belirlenen kargo şirketi şubesine giden polis ekipleri, narkotik madde arama köpeğinin de tepki vermesi üzerine E.Ç. adına gelen kargo paketini incelemeye aldı.Pakette, parke taşlarının içerisine gizlenmiş 7 kilogram eroin bulundu.Yakalanan E.Ç, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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