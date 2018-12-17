Kargo paketinden 80 bin adet uyuşturucu hap çıktı...Operasyon anı kamerada İzle

-Ele geçirilenler



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Narkotik polisi, Küçükçekmece'de bulunan bir kargo şirketinden katara gönderilmek istenen paketin içinden 80 bin adet captagon isimli uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de bulunan bir kargo şirketinden katara uyuşturucu gönderilmek istendiği bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, 10 Aralık günü kargo şirketine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Katara gönderilmek istenen tahta sandığın içi kısımlarına zulalanmış halde 12 kilo 914 gram ağırlığında 80 bin adet captagon isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon anı da saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

