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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Karganın drone merakı

Karganın drone merakı

kargadan görüntü

-dronedan görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL)- renkli görüntülere sahne oldu İSTANBUL

- Kadıköy’de meraklısı karganın dakikalarca drone incelediği görüntüler gülümsetti. Karganın drone izlemesi renkli anlara sahne oldu. Kadıköy'de yerde drone gören bir karga yanına yaklaştı. Meraklı karga drone'u uzun süre inceledi. Bu sırada yanına yaklaşan insanlardan kaçmayarak drone incelemesine devam eden karga renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu. Meraklı karga drone üstüne çıkarak inceledi. Karganın zaman zaman drone'u kumandasını ve pervanelerini gagalaması renkli görüntülere sahne oldu. Drone inceleyen karganın insanlardan kaçmaması da dikkat çekti.
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