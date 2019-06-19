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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Karganın çorba içme çabası kamerada

Karganın çorba içme çabası kamerada

Karganın çorba içmesi

Kamera Cep Telefonu 

-Karganın çorbayı dökmesi

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Fatih’te çorba dağıtımı esnasında bir vatandaşın beton bariyerin üzerine koyduğu çorbayı fark ederek içmeye çalışan karga kameralara yansıdı. Karganın o anları renkli görüntüler oluşturdu. Fatih’te çorba dağıtımı esnasında bir karga, vatandaşın yolda bulunan beton bariyere koyduğu çorbasıyı fark etti. Karga, bardakta bulunan çorbayı içmek için başına geçti ancak bir yudum aldıktan sonra çorbanın sıcaklığından ötürü çorbadan uzaklaştı. Daha sonrasında vatandaşın bardakta bulunan çorbayı yere indirmesiyle birlikte karga tekrar başına gelerek bu sefer bardağı devirdi. Çorba keyfini yerde sürdüren karga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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