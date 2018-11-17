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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kargadan kaçan kedi direkte mahsur kaldı İzle

Kargadan kaçan kedi direkte mahsur kaldı İzle

İtfaiye ekiplerinin direkte mahsur kalan kediyi kurtarma görüntüleri

Mahsur Kaldı Kamera 

-Direkte mahsur kalan kediden görüntüler

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da kargalardan kaçarken direğe tırmanan kedi yere inemeyince itfaiye ekipleri devreye girdi. Erzincan’da kargalardan kaçarken bir direğe tırmanan ve 4 saat boyunca inemeyen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay Ergenekon Mahallesi 113. Sokak'ta yoldan geçen vatandaşların ihbarı ile ortaya çıktı. Kedi bir direğe tırmandı ancak yere inemedi. Vatandaşların ihbarını değerlendiren itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Kargalardan kaçarken direğe tırmanan ve tekrar inemeyen kedi Erzincan Belediyesi’ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıktığı direkten aşağı indirildi. Özgürlüğüne kavuşan kedi önce kameraya göz kırptı daha sonra ise dilini çıkararak güzel görüntüler oluşturdu.
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