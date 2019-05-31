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31 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Karga yavrusunun imdadına itfaiye yetişti - SİVAS

Karga yavrusunun imdadına itfaiye yetişti - SİVAS

- Yuvadan düşen yavru karganın kurtarılma çalışması - İtfaiye ekiplerinin yavru kargayı yuvasına koyması - DetaylarSİVAS (AA) - Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde, ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu, itfaiye ekiplerince yeniden yuvasına konuldu. Sivas - Kayseri kara yolu üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunun çalışanları, çam ağacındaki karga yavrusunun yuvasından düştüğünü fark etti.Kendi imkanlarıyla yavruyu yeniden yuvaya koymayı deneyen çalışanlar, başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye merdiveni yardımıyla karga yavrusunu çam ağacının tepesindeki yuvasına yerleştirdi.Yuvada, anne karganın olmadığı ve 3 yavrunun daha bulunduğu görüldü.

İtfaiye Merdiveni Çam Ağacı Karya Akaryakıt İstasyonu Kışla 

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