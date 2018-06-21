Karesi'ye Avrupai bisiklet yolu

-Başkan Yılmaz ve Bisiklet Derneği Başkanı Kaynak'ın açıklamaları

-Bisiklet turu

-Bisiklet binen vatandaşlar ile röportaj

-Toplu fotoğraf çekimi



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir'in Karesi ilçesinde 5 kilometrelik bisiklet yolu törenle açıldı. Karesi Belediyesi tarafından Paşaalanı Mahallesi'ne yapılan bisiklet yolu Başkan Yücel Yılmaz tarafından hizmete açıldı. Balıkesir Bisiklet Derneği üyelerinin eş ve çocukları ile birlikte katıldığı açılış töreninde konuşan Yılmaz, "Karesi gelişiyor, değişiyor. Karesi Belediyesi 2014 yılında kurulduğunda Karesi'de bisiklet yolları olacak diye söz vermiştik. Bir sözümüzü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bugün bisikletseverlerle Balıkesir'de sağlıklı spor yolu için oluşturduğumuz bu bisiklet parkuru 5 kilometre. Bu bir ulaşım parkurundan ziyade aslında 5 kilometre boyunca sağlıklı bir bisiklet sürme parkuru. Bu parkur uluslararası standartlarda yapıldı. Bu parkura öğrencilerimiz sağlıklı bir şekilde bisikletleri ile gidebilsinler diye yapıldı. Bu parkur çevresinde 5 tane okulumuz ve ayrıca 5 tanede resmi daire var. Bisiklet parkurunda değişik yeşil alanlarının yanından da geçiyor. Bisiklete binen vatandaşlarımız bu yeşil alanlarda dinlenebilecekler. Bugün bisikletlerimizle birlikte bu 5 kilometrelik parkuru deneyeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun. Çok mutluyum. Bir şehirde aileler çocukları birlikte sağlıklı bisiklet süre biliyorlarsa, top oynaya biliyorlarsa belediye başkanından daha mesut birisi yoktur. Bu bisiklet yolları sadece Paşaalanı ile kalmayacak. Kuva-i Milliye Caddesi'nden Paşaalanı'na bağlayacağız. Paşaalanı'ndan çıkıp Değirmen Boğazı, TOKİ ve Ziyaretli köyüne kadar bisikletleri ile gidebilecekler" şeklinde konuştu Balıkesir Bisiklet Derneği Başkanı Ayhan Kaynak da bisiklet parkurunun hizmete açılmasından dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, "Belediye başkanımızla irtibata geçerek, bisiklet parkuru için yer istemek oldu. Karesi Belediye Başkanımızda bu yaklaşımı olumlu oldu. Balıkesir'in ihtiyacı olan bisiklet yolları Karesi ilçesine standartlara uygun bisiklet yolları yapıldı. Başta Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bu parkur biz bisiklet sürücüleri için ihtiyaçtı. Balıkesir için güvenli bir sürüş alanı yapıldı. Dünya standartlarında bir bisiklet toluna sahip olduk. Bu bisiklet yollarının daha da artmasını bekliyoruz. Araç sürücüler ve vatandaşlarımızdan bisiklet süren arkadaşlarımıza anlayışla davranmasını bekliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından protokol mensupları ve vatandaşlar 5 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü.

