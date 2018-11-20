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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Kardeşlerin kumanda kavgası cinayetle bitti - KIRIKKALE

Kardeşlerin kumanda kavgası cinayetle bitti - KIRIKKALE

- Cinayetin işlendiği evden görüntüler - Polis ekiplerinin eve girişi - Olay yeri inceleme ekiplerinden detaylarKardeşlerin kumanda kavgası cinayetle bitti - Kırıkkale 'de kavga eden kardeşlerden biri diğerini bıçakla öldürdüKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de televizyon kumandası yüzünden kavga eden iki kardeşten biri diğerini bıçaklayarak öldürdü.B.K. (16) ile ağabeyi İ.B.K, Yaylacık Mahallesi 331. Sokak'taki evlerinde televizyon kumandası yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.K, ağabeyini ekmek bıçağı ile yaraladı.Ağır yaralanan ağabey, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yaşamını yitirdi.B.K, olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Televizyon Polis Polis Ekipleri Cinayet 

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