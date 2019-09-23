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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti - SAMSUN

Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti - SAMSUN



: - Zanlıların adliyeye getirilişiKardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti - Samsun 'un Tekkeköy ilçesinde, iki kardeş arasında çöp yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi öldüSAMSUN (AA) - Samsun 'un Tekkeköy ilçesinde iki kardeş arasında çöp yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Yaylageriş Mahallesi'nde Bekir Ö. (63) ile kardeşi Mustafa Ö. arasında bahçe kenarına dökülen çöp yüzünden tartışma çıktı.Tartışmaya bir süre sonra Mustafa Ö.'nün eşi Hava Ö., kızları Seda Ö., Ebru Ö. ve Semanur Ö. de dahil oldu.Çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 5 çocuk babası Bekir Ö. ağır yaralandı.Özel bir hastaneye kaldırılan Bekir Ö., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olayla ilgili Mustafa Ö., eşi ve 3 kızı jandarma tarafından gözaltına alındı.Kızlardan birinin kavgada amcasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hastane Bıçaklı Saldırı Jandarma Saldırı 

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