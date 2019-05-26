Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
- Kardeşler Cemiyeti, Suud hükümetinin haksız idamlarını protesto etti

- Kardeşler Cemiyeti, Suud hükümetinin haksız idamlarını protesto etti

Basın açıklaması

Protesto Basın Açıklaması Hükümet İngilizce Peygamber 

-Dua
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kardeşler Cemiyeti, Suudi Arabistan'ın Ramazan’dan sonra bazı alimleri idam edeceği iddialarına ilişkin, “Biz alimlerimizi, Allah’ın elçisinin ifadesiyle peygamberlerin varisleri olarak bildik. Eğer onlar, onların kanına talip olduysa biz de onların yollarına talibiz. Öldürecekleri daha çok Müslüman var” dedi.
Kardeşler Cemiyeti üyesi bir grup vatandaş, Suud hükumetinin haksız idamlarına dur demek için Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde toplanarak, hükümetin bu tutumunu protesto etti. Türkçe, Arapça ve İngilizce basın açıklaması yapan grup, daha sonra dua ederek, olaysız şekilde dağıldı. “Biz alimlerimizi peygamberlerin varisi olarak bildik” Grup adına basın açıklaması gerçekleştiren Kardeşler Cemiyeti Sözcüsü İbrahim Şahin Güleryüz, “Bugün burada, ne üzücü ki, Allah’ın mübarek ayında biz mübarek gece olan Kadir Gecesi’ni beklerken, maalesef bize gelen haberler Müslümanların alimlerinin önderlerinin katledileceği üzerineydi. Şu mübarek günde biz iftarımızı suyla açmak isterken, zemzemle açmak isterken, duyduk ki birileri Müslümanların kanıyla iftar etmek istiyorlar. Müslümanların bayramlarını onların acıları haline getirmek istiyorlar. Biz alimlerimizi, Allah’ın elçisinin ifadesiyle peygamberlerin varisleri olarak bildik. Eğer onlar, onların kanına talip olduysa biz de onların yollarına talibiz. Öldürecekleri daha çok Müslüman var. Daha çok alim var. Onlar öldürmekten bıkmıyorsa, vallahi ve billahi bizlerde canlarımızı ortaya koymaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.
(EK- MB-
İlgili Foto Galeriler
Dehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulunduDehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulundu
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Diyarbakır'da Onbinler Peygamber Sevdasını HaykırdıDiyarbakır'da Onbinler Peygamber Sevdasını Haykırdı
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı