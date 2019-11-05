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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı - ADIYAMAN

Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı - ADIYAMAN

- Yaralıların hastaneye getirilmesi - Acil servis önü ve ambulanslar Adıyaman 'da silahlı kavga: 2 yaralıADIYAMAN - Adıyaman 'ın Besni ilçesinde kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.İlçeye bağlı Suvarlı beldesinde S. D. ve kardeşleri D. D. ile A. Ö. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S. D. yanında bulundurduğu av tüfeği ile D. D. ve A. Ö'yü vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan olaya karıştığı ileri sürülen S.D. gözaltına alındı.

Hastane Arazi Anlaşmazlığı Silahlı Kavga 

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