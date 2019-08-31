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31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kardeşler arasında kavga: 1 yaralı - DİYARBAKIR

Kardeşler arasında kavga: 1 yaralı - DİYARBAKIR

- Kardeşler arasında kavga - 1 yaralı - Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerde bulunması Diyarbakır 'da kardeşler arasında kavga: 1 yaralıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi Rihan Parkı yanındaki bir iş yerinde kardeşler S.K. (32) ile A.K. (23) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ağabey S.K. yanında bulunan tabancayla kardeşi A.K'ye ateş etti. Merminin isabet etmediği A.K, kaçan ağabeyinin arkasından dükkanda bulunan pompalı tüfekle ateş etti.Yaralanan S.K. çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. S.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.A.K. ise Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Hastane Silahlı Kavga Akalan Pompalı Tüfek 

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