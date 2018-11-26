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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kardeşinin fırlattığı bıçak sırtına saplandı - KONYA

Kardeşinin fırlattığı bıçak sırtına saplandı - KONYA

- Ambulans içindeki yaralı çocuk - Yaralının ambulanstan indirilip acil servise alınması Kardeşinin fırlattığı bıçak sırtına saplandı - Konya 'da iki kardeş arasında çıkan kavgada 11 yaşındaki çocuk bıçakla yaralandıKONYA (AA) - Konya 'da 7 yaşındaki kardeşinin fırlattığı bıçak sırtına saplanan 11 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Yaşar Zengin Sokak'ta oynayan E.T. (11) ile kardeşi B.T. (7) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.B.T'nin fırlattığı bıçak, ağabeyi E.T'nin sırtına saplandı.Anne Aysel T'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralı çocuğu Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Yaralı oğluyla hastaneye gelen Aysel T, gazetecilerin soruları üzerine, "Çocukla kavga ettikten sonra böyle oldu." dedi.
E.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Acil Servis İlk Müdahale Bıçak Sırtı Sağlık Ekipleri Yaralı Çocuk 

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