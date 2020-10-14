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14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kardeşinin cenazesinde Yavuz Bingöl ayakta durmakta güçlük çekti

Kardeşinin cenazesinde Yavuz Bingöl ayakta durmakta güçlük çekti

Alevi inancına göre kılınan ilk namaza ait detaylar

Kanser Tedavisi Cennet Cenaze Kız Kardeş Ünlüler 

-Cenazeye katılan ünlülere ait detaylar
-Cenazede Yavuz Bingöl’e ait detaylar
-Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve Yavuz Bingöle’e ait detaylar
-Kılınan Sünni namazına ait detaylar
-Cenazenin Küçükköy Kabristan’ına götürülmesine ait detaylar
-Cenazenin toprağa verilmesine ait detaylar
-Yavuz Bingöl’ün açıklamaları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Türk Halk Müziği Sanatçısı Yavuz Bingöl’ün kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden kız kardeşi Fatma Efsun Pul, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.
Türk Halk Müziği Sanatçısı Yavuz Bingöl'ün, kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden 51 yaşındaki kız kardeşi Fatma Efsun Pul’un cenazesi Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’nde kılınan ikindi namazının ardından Küçükköy Mezarlığı'nda defnedildi. Kız kardeşinin ölümü ile adeta sarsılan Bingöl, cenaze töreni sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Maalesef kaybettik kardeşimizi. Allah mekanını cennet eylesin. Çok genç yaşta kaybettik. 2 yıldır kanserdi. Yenemedi” dedi.
Bingöl ve ailesini sanatçı arkadaşları Mahsun Kırmızıgül, Deniz Oral ve Olgun Şimşek yalnız bırakmadı. Pul’un cenazesine eşi Serkan Pul ve kızı Fatma Ceren Çınar’ın yanı sıra yakınları, akrabaları ve sevenleri katıldı.
TRT'den emekli olan, bir kız çocuk annesi Fatma Efsun Pul’un cenazesinde Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan da hazır bulundu..
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