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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kardeşinin attığı bıçak sırtına saplandı Haberi

Kardeşinin attığı bıçak sırtına saplandı Haberi

Çocuğun hastaneye getirilmesi

İlk Müdahale Polis Hastane Bıçak Sırtı Sağlık Ekipleri 

-Hastaneden detay
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-NOT:
-(Açık isimler)
-E.T:Eyüp Temur
-B.T:Beytullah Temur
-A.T: Aysel Temur

( KONYA ) KONYA

- Konya'da kardeşiyle kavga eden 11 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki kardeşinin attığı bıçağın sırtına saplanması sonucu yaralandı. Olay, merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki E.T. ile 4 yaşındaki kardeşi B.T. evlerinin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. İki kardeşten B.T. kavga ettiği ağabeyi E.T.’ye bıçak fırlattı. Kardeşinin attığı bıçağın sırtına saplanması sonucu E.T. yaralandı. İki çocuk daha sonra anneleri Aysel T.’nin yanına gitti. Çocuğunu kanlar içerisinde gören anne Aysel T. durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan E.T. ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğuyla beraber hastaneye gelen anne Aysel T. ambulanstan indiği sırada olayın nasıl olduğunu soran gazetecilere, “Çocuklar kavga etmiş böyle olmuş” diye cevap verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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