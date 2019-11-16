Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kardeşini vurdu, işçisini rehin alıp kaçmaya çalıştı Haberi

Kardeşini vurdu, işçisini rehin alıp kaçmaya çalıştı Haberi

Şahsın ambulansa bindirilmesi

İlk Müdahale Polis Aracı Polis Merkezi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Şahsın hastaneye getirilmesi
-Olay yerinden görüntüler
-Şahsın polis merkezine gelerek teslim olması
-Polis merkezinden detaylar

( KOCAELİ )- Polis ekiplerinin takibe aldığı eli silahlı şahıs, polis merkezine gidip teslim oldu KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tartıştığı kardeşini silahla yarayan şahıs, işçisini rehin alarak bir süre kaçmaya çalıştıktan sonra polis merkezine teslim oldu. Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir nakliyat deposunda Hasan E. ile kardeşi Veysel E. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında Hasan E. tabancasını çıkartarak kardeşi Veysel E.’ye 6 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği kardeşi Veysel E. yaralanırken, kardeşi Hasan E. bir işçiyi silahla rehin alarak otomobile bindi. Otomobille olay yerinden kaçan şahıs, kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Veysel A., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde şahsın D100 Karayolu Dilovası mevkiinde rehin aldığı işçi ile birlikte seyir halinde olduğunu tespit etti. Polis merkezine gidip teslim oldu Ekipler, şahsın bulunduğu otomobili takibe aldı. Takip edildiğini anlayan şahsın Ankara istikametine dönerek olayın yaşandığı Körfez ilçesine doğru hareket etmeye başladı.
Şahsın bulunduğu aracı çok sayıda polis aracı takibe aldı. Şahıs polis ekiplerine yakalanmamak için silahını başına dayadı. Şahsın intihar etmesi ihtimaline karşı polis ekipleri şahsı takip etmeye devam etti. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonunda şahıs, rehin aldığı şahıs ile birlikte Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün önüne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı