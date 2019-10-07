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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kardeşini öldürdüğü, yeğenini yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı - KIRIKKALE

Kardeşini öldürdüğü, yeğenini yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı - KIRIKKALE

- Zanlının emniyetten çıkarılışı - Zanlının polis aracına bindirilmesi ve aracın hareket etmesiKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'nin Keskin ilçesinde yaklaşık 7 ay önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini silahla öldürdüğü, yeğenini yaraladığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Y.A'nın Yenimahalle'deki evinde bulunduğunu tespit etti.Evinde gözaltına alınan Y.A, emniyetteki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. - Olayİlçeye bağlı Barakobası köyünde, 10 Mart'ta, Y.A. ile kardeşi Ramazan A. ve yeğeni Murat A. arasında Üçkuyu mevkisinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, üzerindeki silahla kardeşi ve yeğenini silahla vurmuştu.Olayda Ramazan A, yaşamını yitirmiş, Murat A. ise yaralanmıştı.

Polis Aracı Polis Arazi Anlaşmazlığı Jandarma Akalan 

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