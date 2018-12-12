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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kardeşini infaz ettiği iddia edilen DEAŞ’lının raporu geldi: “İnfazı yapan kişi sanık değil” İzle

Kardeşini infaz ettiği iddia edilen DEAŞ’lının raporu geldi: “İnfazı yapan kişi sanık değil” İzle

Arşiv görüntüler

( KAYSERİ )- 10 sanıklı DEAŞ davasında 6 sanığa hapis cezası KAYSERİ

Hapis Cezası Tutuklu Sanık Terör Örgütü Polis Ekipleri Silahlı Terör Örgütü 


- DEAŞ terör örgütünden aldığı emir ile 2016 yılı içerisinde örgüte muhalif öz kardeşini canlı yayında infaz ettiği iddia edilen ve yasa dışı yollardan girdiği Kayseri’de polis ekiplerince yakalanan DEAŞ’lı ile birlikte 2’si tutuklu 10 sanık hakkında karar çıktı. Gelen raporda infazı gerçekleştiren kişinin tutuklu sanık olmadığı tespit edilirken, sanığa ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader A. ile Yusuf M. ve avukatları hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar Sabir K., Mohammed İbrahim Yaseen Y., Mohammed K., Mahmud Ş., Şehab el B., Raad el B., Abdurrahman Y. ve Mohanad İbrahim Yaseen A. duruşmaya katılmadı. 2016 yılı içerisinde DEAŞ terör örgütünden aldığı emir ile örgüte muhalif öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman’ın kafasına silahla ateş ederek infaz ettiği iddia edilen ve bu infaz görüntülerinin de DEAŞ terör örgütü mensuplarınca propaganda amaçlı video paylaşım sitesinden yayınlanan Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader A. tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında “Görüntülerdeki kişi ben değil, kardeşimdi. Kardeşim de DEAŞ’tan kaçmak isterken öldürüldü. Kardeşim 1979 doğumluydu. Ben hastayım, DEAŞ’lı değilim” dedi.
Diğer sanık Yusuf M. de “Diğer şahıs ile hiçbir ilişkim yok” diyerek tahliyesini istedi. Rapor geldi: “İnfazcı, tutuklu sanık değil” Önceki celselerde fotoğrafları çekilen Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader A. ile ilgili Adli Tıp Kurumu’nda canlı yayındaki infaz görüntülerinin karşılaştırılması için beklenen raporun geldiği raporda infaz görüntüsündeki kişinin farklı kişi olduğu tespit edildi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar Abdulkhaleq Abdulqader A. ile Yusuf M.’ye ‘DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıklar Mahmud Ş., Mohammed K., Raad E. ve Mohanad İbrahim Yaseen A.’ye aynı suçtan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, tutuksuz sanıklar Abdulrahman Y., Şahap El B., Sabir K. ve Mohammed İbrahim Yaseen Y. hakkında ise beraat kararı verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Abdulkhaleq Abdulqader A. hakkında infaz görüntüleri ile ilgili gelen rapor doğrultusunda ‘adam öldürme’ eylemi olarak değerlendirmeyip, infazı gerçekleştiren kişinin tutuklu sanık olmadığı kanaatine vardı. Öte yandan mahkeme Emniyet’teki ilk ifadesinde bazı isimler verdiği ve kardeşine karşı yapılan infazı kabul etmese de üyelik suçlamasını kabul ettiği ancak mahkemedeki aşamalarda DEAŞ üyeliğini kabul etmediği için sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasına karar verdi.
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