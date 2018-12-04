Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- “Kardeşim Üşümesin” yürekleri ısıtıyor

- “Kardeşim Üşümesin” yürekleri ısıtıyor

Öğrencilere giyecek yardımı yapılması

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Akkale Öğrenciler Sosyal Sorumluluk 

-Detaylar

( BURSA )- 6 yılda 6 bin gülümseme BURSA

- UEDAŞ’ın yardıma muhtaç çocuklara el uzattığı projesi “Kardeşim Üşümesin” bu yıl yeniden çocukları ısıtacak. Bu yıl toplamda bin çocuğa ulaşılması hedeflenirken, projenin ilk etabında Bursa’nın Büyükorhan İlçesi’nde 109 öğrenciye mont, atkı, bere ve eldiven yardımı yapıldı. Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ, uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleriyle vatandaşa dokunuyor. Soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin üşümemesi için hayata geçirilen “Kardeşim Üşümesin” projesini bu yıl 6. kez gerçekleştirecek olan UEDAŞ, projenin ilk etabına Bursa’nın Büyükorhan ilçesinden başladı.
Düzenlenen programa, Büyükorhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Recai Arvas ve Limak Enerji Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce katıldı.
Programın ardından 109 öğrenciye kışlık giyecek yardımı yapılırken, UEDAŞ ekiplerine Uludağ Üniversitesi İnsan Kaynakları Topluluğu (ULİNKA) öğrencileri de destek verdi. 6 yılda 6 bin gülümseme Aralık ayı boyunca sürecek yardımlarla ihtiyaç sahibi çocuklar kışlık giysilere kavuşacak. "Kardeşim Üşümesin" Projesi kapsamında 1000 öğrenciye mont, atkı, bere, eldiven yardımı yapılacak. Böylelikle, projenin başlangıç tarihi olan 2013 yılından itibaren toplamda 6 bin çocuğun kışlık giyecek ihtiyacı karşılanmış olacak. milli eğitim bakanlığı ile koordineli yürütülüyor Hizmet bölgesi olan Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale’de 3.1 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, bu bölgelerde sürdürülen “Kardeşim Üşümesin” projesiyle ihtiyaç sahibi öğrencilerle gönüllerini ısıtıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yürütülen projeyle birlikte, bakanlığın belirlediği kırsal bölgelerdeki okullarda kışlık giyim yardımı yapılıyor. (SD-UGR-
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
CHP Tarihinin Utanç vesikalarıCHP Tarihinin Utanç vesikaları
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
TEOG 8. Sınıf Liseye Geçiş Sınavı Soruları ve CevaplarTEOG 8. Sınıf Liseye Geçiş Sınavı Soruları ve Cevaplar
ID Card’ın Lansman Partisi Zuma Restaurant’ta YapıldıID Card’ın Lansman Partisi Zuma Restaurant’ta Yapıldı
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı