- “Kardeşim Üşümesin” yürekleri ısıtıyor

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( BURSA )- 6 yılda 6 bin gülümseme BURSA



- UEDAŞ’ın yardıma muhtaç çocuklara el uzattığı projesi “Kardeşim Üşümesin” bu yıl yeniden çocukları ısıtacak. Bu yıl toplamda bin çocuğa ulaşılması hedeflenirken, projenin ilk etabında Bursa’nın Büyükorhan İlçesi’nde 109 öğrenciye mont, atkı, bere ve eldiven yardımı yapıldı. Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ, uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleriyle vatandaşa dokunuyor. Soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin üşümemesi için hayata geçirilen “Kardeşim Üşümesin” projesini bu yıl 6. kez gerçekleştirecek olan UEDAŞ, projenin ilk etabına Bursa’nın Büyükorhan ilçesinden başladı.

Düzenlenen programa, Büyükorhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Recai Arvas ve Limak Enerji Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce katıldı.

Programın ardından 109 öğrenciye kışlık giyecek yardımı yapılırken, UEDAŞ ekiplerine Uludağ Üniversitesi İnsan Kaynakları Topluluğu (ULİNKA) öğrencileri de destek verdi. 6 yılda 6 bin gülümseme Aralık ayı boyunca sürecek yardımlarla ihtiyaç sahibi çocuklar kışlık giysilere kavuşacak. "Kardeşim Üşümesin" Projesi kapsamında 1000 öğrenciye mont, atkı, bere, eldiven yardımı yapılacak. Böylelikle, projenin başlangıç tarihi olan 2013 yılından itibaren toplamda 6 bin çocuğun kışlık giyecek ihtiyacı karşılanmış olacak. milli eğitim bakanlığı ile koordineli yürütülüyor Hizmet bölgesi olan Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale’de 3.1 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, bu bölgelerde sürdürülen “Kardeşim Üşümesin” projesiyle ihtiyaç sahibi öğrencilerle gönüllerini ısıtıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yürütülen projeyle birlikte, bakanlığın belirlediği kırsal bölgelerdeki okullarda kışlık giyim yardımı yapılıyor. (SD-UGR-

