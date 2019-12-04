Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
‘Kardeşim Üşümesin’ geleceğin yanında

‘Kardeşim Üşümesin’ geleceğin yanında

Köy okuluna yardım götürülmesi

Gesi Öğrenciler Sosyal Sorumluluk 

-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ,sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleriyle hayata dokunuyor. Şirket, soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin üşümemesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa hayata geçirdiği 'Kardeşim Üşümesin' projesinin bu yıl 7.sini gerçekleştirirken ilk durağı Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi oldu. Sincan Sarnıç İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, Mustafakemalpaşa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Yastıkçıoğlu, Mustafakemalpaşa İşletme Müdürü Erkan Türel ile Sincan Sarnıç Mahalle Muhtarı Menderes Özen de miniklerin sevincine ortak oldu. 6 yılda 6 bin gülümseme Uludağ Üniversitesi İnsan Kaynakları Toplululuğu öğrencilerinin de gönüllü olarak yer aldığı projede miniklerin yüzleri boyanırken ,çeşitli oyunlar oynandı. Kardeşim Üşümesin projesini yalnızca hizmet bölgesinde değil ihtiyaç duyulan diğer şehirlerde de hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade eden UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ise, “Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bu proje ile 6 yılda 6 bin mont dağıttık. Sosyal sorumluluklarımızı sadece kendi hizmet bölgemizde değil ihtiyaç sahibi olan diğer bölgelerde de hayata geçiriyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz Kardeşim Üşümesin ile miniklerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı