'Kardeşim İçin Der’a' filminin ekibi Kilis’te Haberi

- Filmin yapımcısı Halis Cahit Kurutlu roportaj



( KİLİS ) - "Kardeşim İçin Der’a" filminin ekibi Kilis’te KİLİS



- TRT’nin ortak yapımcı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destek verdiği "Kardeşim İçin Der'a" filminin yapımcı ve oyuncuları Kilis'e geldi. Gerçek hikayelerin senaryolaştırıldığı filmin ekibi, Kilis'teki ziyaret ve programlarının ardından filmin galası için sınır ötesine geçti. Yapımcı Halis Cahit Kurutlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren,AK Parti Genel Sekreteri Ankara Milletvekili Fatih Şahin,TRT Kürdi Kanal Koordinatörü Mustafa Ekici, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravzanur Kavakçı Kan gibi isimlerin aralarında bulunduğu heyet, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı konukevinde ziyaret ettiler. Daha sonra Resul Osmandağı Mesire Alanı'na giden heyet, Hasan Kara tarafından onurlarına verilen öğle yemeğine katıldılar. Filmin yapımcısı Halis Cahit Kurutlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kardeşim İçin Der’a filminin galası için Kilis’e geldik. Filmi geçen yıl Gaziantep’te ve Halep’in Jerabulus İlçesi’nde çekimlerini gerçekleştirdik. Suriyelilerin ilk halk ayaklanmasını anlattığımız bir film oldu. Filmin galası da yine Suriye sınırları içerisinde gerçekleştireceğiz. AFAD’ın Çobanbey’de bulunan bir merkezinde gerçekleştireceğiz. İnşallah film 16 Nisan’da vizyona girdiği zaman kamuoyunun ilgisini bekliyoruz. Filme Arapça altyazıda ekledik. İnşallah hem Ortadoğu’da hem de hikayesi itibariyle evrensel olduğu için bütün dünyada izlenmesini bekliyoruz. Tüm dünyada devletlerin politik ve stratejik yaklaşımlar ile değerlendirdiği bir meseleyi ülkemiz başından itibaren insani ve vicdani bir perspektifte değerlendirdi. Bizde tamamen Suriye halkının yalın hikayesini ve 50 yıllık diktatörlüğe karşı ilk ayaklanmasını konu alan alanına dikkat çekmeye çalıştık“ diye konuştu.

Öte yandan gelen heyet filmin galasını yapmak üzere Çobanbey’e hareket etti. (AKG

