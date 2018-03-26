Kardeşi tarafından kazara vurulan küçük kızın sınıfında hüzün hakim

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( ORDU ) ORDU



- Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen talihsiz kazada hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ebru Kara'nın sınıfında hüzün hakim. Ordu'nun Ünye ilçesi İnkur Mahallesi Fevzi çakmak mevkisinde üç gün önce okuldan eve gelen kardeşlerden 11 yaşındaki S.K., ablası odada ders çalışırken babasına ait olan silahla ablası Ebru K.'yi (12) yanlışlıkla vurdu. Olayın ardından hayatını kaybeden Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ebru Kara'nın sınıfında yas var. Okulun özel sınıfında kardeşi S.K. ile birlikte okuyan Ebru K.'nin sırası bugün boş kalırken, arkadaşları Ebru’nun sırasına çiçek bıraktı. Sınıfta ders işleyen arkadaşları duygu doldu anlar yaşadı. 5 kişilik öğrenci grubu ile ders yapılan karma özel eğitim sınıfın öğretmeni Semiha Dönmez, "Elim bir kaza sonucu öğrencilerimizden Ebru Kara maalesef hayatını kaybetti. Biz sınıf arkadaşları ve öğretmenleri olarak üzgünüz. Ebru azimli ve diğerlerine göre daha başarılıydı" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Ebru'nun sıra arkadaşları ise, "İyi bir arkadaşımızdı. Dosttuk. Oyunlar oynadık" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

