Kardeş ülke Azerbaycan için okudular

-Mahalle sakinlerinden Azerbaycan vatandaşı Zehra Köpük'ün röportajı

-mahalle sakinleri ile röportajlar

-kitap okuma etkinliği detayları

-kıraathane detayları



( EDİRNE ) EDİRNE



- Edirne’de, Merkez’e bağlı Medrese Ali Bey Mahallesi sakinleri mahallerinde bulunan kıraathanelerde, kadın erkek genç yaşlı demeden bir araya gelerek, Azerbaycan’a destek olmak için kitap okuma etkinliği düzenliyor. Kardeş ülke Azerbaycan’a bir destek de Edirne’den Medrese Ali Bey Mahalle sakinlerinden geldi. Mahalleli, sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak toplandıkları kıraathanede, Azerbaycan’a destek olmak ve yanlarında olduklarını hissettirmek için kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. “Her sayfayı çevirdiğimizde, Azerbaycan’daki kardeşlerimizle beraber olduğumuzu hissediyoruz” Edirne Merkez’e bağlı Medrese Ali Bey Mahallesi Muhtarı Nesrin Çağlar, “Okuyan insan güçlü insandır. Güçlü insan, güçlü aile, güçlü aile güçlü mahalle, güçlü mahalle güçlü şehir, güçlü şehir güçlü ülke demektir. Güçlü ülkede akrabası olan diğer yardım eder, destek verir. Bizde bugün burada akrabamız olan Azerbaycan’a maddi olamasak da manevi olarak bir destek vermek için toplandık. Her kitabı elimize aldığımızda, her sayfayı çevirdiğimizde, Azerbaycan’daki kardeşlerimizle beraber olduğumuzu hissediyoruz” dedi.

“Devletim ve halkımın adına Türkiye’ye teşekkürlerimi bildiriyorum” Mahalle sakinlerinden Azerbaycan vatandaşı Zehra Köpük de 10 senedir Edirne’de yaşadığını hatırlatarak, “Mahalle muhtarımıza böyle bir etkinlik yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Çok duygulandım. Devletim ve halkımın adına Türkiye’ye teşekkürlerimi bildiriyorum. Onur ve gurur verici bir şeydir. Azerbaycan’a gitseniz zaten her yerde Türk bayrağını görürsünüz. Türkiye’de de destek olmak için her yerde Azerbaycan bayrağı vardır. Bu gerçekten iki devlet bir millet olduğumuzu gösteriyor. Çatlasın düşmanlar” diye konuştu.

(KU-



loading...