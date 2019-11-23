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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kardeş kavgası kanlı bitti İzle

Kardeş kavgası kanlı bitti İzle

polis detay

Polis Hastane Bild Polis Ekipleri Mermi 

-olay yeri detay
-mermi kovanı detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da bilinmeyen bir nedenden dolayı iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından N.S., İ.S.'ye 2 el ateş ederek, yaraladı. Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Opera Kavşağı 627. Sokak'ta saat 22.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşler N.S. ve İ.S., nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından N.S., kardeşi İ.S.'ye tabancayla 2 el ateş etti. N.S., 07 ABK 92 plakalı motosiklet ile olay yerinden kaçarken, kardeşi ise yaralandı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı kardeş, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
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