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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kardeş cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi İzle

Kardeş cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi İzle

şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Sosyal Medya Güvenlik Kamerası Alacak Verecek Meselesi Katil Zanlısı Cinayet 

--arşiv-
-güvenlik kamera görüntüleri
-olay yerinden görüntü
-şahsın alınması
-detaylar
-fotoğraflar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Gemlik ilçesinde kadın kuaförü Günay Torun'u öldüren katil zanlısı ağabey ve suç ortakları adliyeye sevk edildi. Olay, dün sabah saatlerinde Balıkpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 55 yaşındaki Günay Torun, bagaja poşetleri koyduktan sonra otomobilini çalıştırıyor. 2 metre geri gittikten sonra arkasına beyaz renkli bir araç yanaşıyor. Araçtan inen ve kardeşi olduğu ortaya çıkan Halil K, Torun'dan aracın camını açmasını istiyor. Halil K, kısa süreli tartışmanın ardından 5-6 el ateş edip hızla beyaz renkli aracına binip gözden kayboluyor. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayetten 4 saat sonra zanlıyı Karacabey'de yakaladı. Zanlı Halil K.'nın Günay Torun'un erkek kardeşi olduğu ve sosyal medya paylaşımında, "Para ile insanın arasındaki karşılıklı ilişki şöyledir. İnsan paranın sahtesini yapar, para da insanın", "Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız da olacaktır" yazdığı öğrenildi. Cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden olabileceği ifade edilirken, zanlının sorgusuna başlandığı bildirildi.
Emniyette ifadesi alınan zanlı Halil K. ve beraberindeki 2 kişi bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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