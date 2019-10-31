Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kardeş cinayeti soruşturmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Haberi

Kardeş cinayeti soruşturmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Haberi

arşiv görüntüler

Kırköy Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Müebbet Hapis Hapis İstemi Alacak Verecek Meselesi 

-fotoğraf

( İSTANBUL )- İddianamede ağabeyini öldüren Erdoğan Has’ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi İSTANBUL

- Güngören’de ağabeyi Ergin Has’ı (41) alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga sonucu öldüren Erdoğan Has (39) ve ona yardım eden 2 şüpheli hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede Erdoğan Has’ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Güngören’de 15 Nisan 2019’da alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan kavgada ağabeyini öldüren Erdoğan Has hakkındaki iddianame tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Erdoğan Has ile maktül Ergin Has'ın kardeş oldukları ve karşılıklı dairede oturdukları aktarıldı. Şüpheli Erdoğan ile maktül Ergin’in arasında yakın zamana dayalı kira ve mal paylaşımı meselesinden dolayı husumet bulunduğunun açıklandığı iddianamede, olaydan 4-5 gün öncesi maktül Ergin’in karşı dairede oturan kardeşi Erdoğan’ın kapısına dayandığı, küfürler ederek bağırdığı ve fiziksel kavga yaşandığı anlatıldı. İddianamede olay günü maktül Ergin’in kardeşi Erdoğan’ı arayarak ganyan bayine çağırdığı belirtilerek şüpheli Erdoğan’ın buluşmaya giderken yanına ruhsatsız tabanca aldığı açıklandı. Maktül ile şüphelinin alacak verecek ve kira meseleleri yüzünden tekrar tartıştıklarının anlatıldığı iddianamede Erdoğan Has’ın ağabeyi Ergin’i yanındaki ruhsatsız tabanca ile 3 el ateş ederek öldürdüğü açıklandı. Olay yerinde bulunan şüpheli Serkan Şahin ile Yunus Hacıosmanoğlu’nun ise Erdoğan Has’a yardım ederek maktülü dışarı çıkardıklarının belirtildiği iddianamede Erdoğan Has’ın silahı ile birlikte kolluk kuvvetlerine teslim olduğu aktarıldı. Şüpheli Erdoğan Has’ın ‘kardeşi tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, diğer şüpheliler Serkan Şahin ile Yunus Hacıosmanoğlu’nun ‘tasarlayarak öldürmeye yardım’ suçundan 20 yıla kadar hapsi talep edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Ankarada Trafik Kazası: 2 Ağır YaralıAnkarada Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
Otomobilde Basıldılar!Otomobilde Basıldılar!
Dönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet GetirdiDönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet Getirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı