Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Kardeş belediyeden yol desteği - MUŞ

Kardeş belediyeden yol desteği - MUŞ

- Yoldan detay - Araçlardan detay - Yola zift dökülmesi - Altınova Belde Belediye Başkanı Mehmet Suat Özgül ile röp. - Yoldan detay - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşler Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğünde görevli mühendis Faruk Oğuzhanoğlu ile röp. Kardeş belediyeden yol desteği - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kardeş belediye olduğu Muş 'un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde 4,5 kilometrelik karayolunu asfaltlıyor - Altınova Belde Belediye Başkanı Mehmet Suat Özgül:"Artık silah sesleri değil memleketimizde yolların, fabrikaların ve sıcak asfaltların yapıldığı, parke taşlarının döşendiği yerleri görmek istiyoruz"MUŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kardeş belediye olduğu Muş 'un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde 4,5 kilometrelik karayolunu kendi imkanlarıyla asfaltlıyor.Hem belde belediyesi hem de kardeş belediye aracılığıyla gerçekleştirilen yatırımlar, vatandaşın yüzünü güldürüyor.Altınova Belediye Başkanı Mehmet Suat Özgül'ün girişimleriyle kardeş belediyenin sunduğu destekler sonucu 4,5 kilometrelik karayolu, yaklaşık 1 milyon lira bedelle asfaltlanmaya başlandı.Çalışmaları inceleyen Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin beldeye 700 kilometre uzaklıkta olamasına rağmen hizmet yaptığını söyledi.

- "Bu kardeşliği bozamayacaklar"Hizmetlerinden dolayı belde halkı adına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Mehmet Suat Özgül, şöyle devam etti:"Aramızda hakikaten ciddi bir kardeşlik var. Bu kardeşlik, anne babadan dünyaya gelen kardeşten daha mühimdir. 700 kilometre öteden buraya yardım ediyorlar. Bu ancak kardeşlik duygusuyla olabilir. Halk ve bölgeler arasında her ne kadar coğrafi olarak bir farklılık varsa da esas buradaki amaç ve niyet duygusu kardeşliktir. Bölgemizde Kahramanmaraş, İstanbul, Kayseri, Antalya'da olduğu gibi Altınova, Hakkari ve Şırnak'ta silah sesi duymak istemiyoruz. İnsanların öldürdüğü değil gerçekten kardeşlik duygusunun hakim olduğu bir dünyada yaşamak istiyoruz. Kardeş belediyemiz bir milyona yakın masrafla yollarımızı asfaltlıyor. Bu kardeşliği bozacak birileri varsa da muvaffak olamayacak.""Artık silah sesleri değil, memleketimizde yolların, fabrikaların ve sıcak asfaltların yapıldığı, parke taşlarının döşendiği yerleri görmek istiyoruz." diyen Özgül, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir devlet olduğunu ifade etti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşler Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğünde görevli mühendis Faruk Oğuzhanoğlu ise Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un yaptırdığı karayolunu incelemek üzere beldeye geldiğini dile getirdi.Yolun altyapı işlemlerinin tamamlandığını aktaran Oğuzhanoğlu, "Temel aşamasında serme ve sıkıştırma işlemleri yapıldı. Astarlama işine geçeceğiz." diye konuştu.

Belde Belediyesi Fabrika Sıcak Asfalt Dell Muhabir 

İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı