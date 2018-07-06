Kardeş belediyeden yol desteği - MUŞ

- Yoldan detay - Araçlardan detay - Yola zift dökülmesi - Altınova Belde Belediye Başkanı Mehmet Suat Özgül ile röp. - Yoldan detay - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşler Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğünde görevli mühendis Faruk Oğuzhanoğlu ile röp. Kardeş belediyeden yol desteği - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kardeş belediye olduğu Muş 'un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde 4,5 kilometrelik karayolunu asfaltlıyor - Altınova Belde Belediye Başkanı Mehmet Suat Özgül:"Artık silah sesleri değil memleketimizde yolların, fabrikaların ve sıcak asfaltların yapıldığı, parke taşlarının döşendiği yerleri görmek istiyoruz"MUŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kardeş belediye olduğu Muş 'un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde 4,5 kilometrelik karayolunu kendi imkanlarıyla asfaltlıyor.Hem belde belediyesi hem de kardeş belediye aracılığıyla gerçekleştirilen yatırımlar, vatandaşın yüzünü güldürüyor.Altınova Belediye Başkanı Mehmet Suat Özgül'ün girişimleriyle kardeş belediyenin sunduğu destekler sonucu 4,5 kilometrelik karayolu, yaklaşık 1 milyon lira bedelle asfaltlanmaya başlandı.Çalışmaları inceleyen Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin beldeye 700 kilometre uzaklıkta olamasına rağmen hizmet yaptığını söyledi.
- "Bu kardeşliği bozamayacaklar"Hizmetlerinden dolayı belde halkı adına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Mehmet Suat Özgül, şöyle devam etti:"Aramızda hakikaten ciddi bir kardeşlik var. Bu kardeşlik, anne babadan dünyaya gelen kardeşten daha mühimdir. 700 kilometre öteden buraya yardım ediyorlar. Bu ancak kardeşlik duygusuyla olabilir. Halk ve bölgeler arasında her ne kadar coğrafi olarak bir farklılık varsa da esas buradaki amaç ve niyet duygusu kardeşliktir. Bölgemizde Kahramanmaraş, İstanbul, Kayseri, Antalya'da olduğu gibi Altınova, Hakkari ve Şırnak'ta silah sesi duymak istemiyoruz. İnsanların öldürdüğü değil gerçekten kardeşlik duygusunun hakim olduğu bir dünyada yaşamak istiyoruz. Kardeş belediyemiz bir milyona yakın masrafla yollarımızı asfaltlıyor. Bu kardeşliği bozacak birileri varsa da muvaffak olamayacak.""Artık silah sesleri değil, memleketimizde yolların, fabrikaların ve sıcak asfaltların yapıldığı, parke taşlarının döşendiği yerleri görmek istiyoruz." diyen Özgül, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir devlet olduğunu ifade etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşler Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğünde görevli mühendis Faruk Oğuzhanoğlu ise Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un yaptırdığı karayolunu incelemek üzere beldeye geldiğini dile getirdi.Yolun altyapı işlemlerinin tamamlandığını aktaran Oğuzhanoğlu, "Temel aşamasında serme ve sıkıştırma işlemleri yapıldı. Astarlama işine geçeceğiz." diye konuştu.