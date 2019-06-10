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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
KARDEMİR’de patlama bölgesi havadan görüntülendi

KARDEMİR’de patlama bölgesi havadan görüntülendi

patlama anından yükselen dumanlardan görüntü

Patlama Anı Gesi Oksijen Yükselen 

-Drone ile havadan detay
-KARDEMİR'den detay

( KARABÜK - 2) KARABÜK

- Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ. Çelikhane bölgesinde patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çelikhane bölgesindeki konvertörde lans sistemindeki arıza nedeniyle basınçtan kaynaklı oksijen borusu patladı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yürekleri ağza getiren patlamada yoğun toz ve dumana maruz kalan 3 işçiye KARDEMİR içindeki sağlık tesisinde müdahale edildikten sonra tedbir amaçlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (RB-
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