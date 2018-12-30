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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kardan Van Gölü Canavarı yaptı

Kardan Van Gölü Canavarı yaptı

Kardan Van Gölü canavarından görüntü

Hafta Sonu Hatıra Fotoğrafı Güneşli Hava Hafta Sonu Tatili Kar Yağışı 

-Çocuklardan görüntü
-Çocukların kardan Van Gölü Canavarı ile ilgilenmesi
-Röportajlar

( VAN -ÖZEL) VAN

- Van'da yoğun kar yağışının ardından hafta sonu tatili ve güneşli havayı fırsat bilen Cezmi Fazla isimli vatandaş, çocuklar için kardan Van Gölü Canavarı yaptı. Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesinde yaşayan Cezmi Fazla, hafta boyu etkisini sürdüren kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Komşu çocukları ile kendi çocukları için kardan Van Gölü Canavarı yapan Fazla, böylece efsaneye de dikkat çekti. İHA muhabirine konuşan Cezmi Fazla, çocukları mutlu etmek için kar yağışını eğlenceye dönüştürdüğünü ifade ederek, “Bu kardan canavar, tamamen çocuklar için bir çalışma oldu. Son zamanlarda kar yağışı nedeniyle çocuklarımız eve hapsoldular. Kendi kaygılarımızdan dolayı eve kapattığımız çocuklarımız, sosyal aktiviteleri yerine getiremiyor. Bizler de bunu aşmak için ve çocuklar dışarıda zaman geçirsinler diye böyle bir çalışma yaptık. Bunu da Van Gölü Canavarı'ndan esinlenerek yaptım. Çocuklar eğlensin diye efsaneden farklı olarak havada, karada, suda ve uzayda yaşayabilen bir şekilde yaptık. Çocuklar çalışmamızı çok beğendi ve mutlu oldular” dedi.
Kar yağışını ve okulların tatil olmasını fırsata dönüştürdüklerini dile getiren Evin Fazla ise, kardan Van Gölü Canavarı yaparak önünde hatıra fotoğrafı çektirdiklerini söyledi.


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