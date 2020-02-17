Kardan kapanan yolları açma çalışması - HAKKARİ İzle
- Karla mücadele ekiplerinin çığdan kapanan köy yolunu açması - Açılan karın içinden geçen araç - Aracın üstüne çıkan kişinin kar kalınlığını göstermesi - Karla kaplanan evlerden görüntü - Karla kaplanan araçlardan görüntü - Karda yürüyen vatandaş görüntüsü - Karlı yoldan araç geçişlerinden görüntü - Vatandaşların kar temizleme görüntüsüDoğu Anadolu'da 4 ilde 808 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyorHAKKARİ - Hakkari 'de, olumsuz hava şartları nedeniyle 808 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.Kar ve tipinin 3 gündür aralıklarla etkili olduğu Hakkari 'de, 73 köy ve 136 mezra yolu kapandı.Zorlu arazi şartları ve bazı bölgelerdeki metrelerce kara rağmen çalışma yürüten İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 209 yolu açmaya çalışıyor.Kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı kentte, belediye ekipleri de mahalle yolları ve ana caddelerdeki çalışmalarını sürdürüyor.
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