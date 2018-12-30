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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
'Kardan canavar' - VAN

'Kardan canavar' - VAN

"Kardan canavar" - VAN

: - Kardan canavarın yapılması - Çalışmalardan detay - Kardan canavardan detay - Kardan canavar önünde öz çekim yapılması - Cezmi Fazla'nın konuşmasıVAN (AA) - Van 'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Cezmi Fazla'nın evinin bahçesinde biriken karlardan yaptığı "canavar", görenlerin ilgisini çekiyor.İlçenin Yeni Mahallesi'nde yoğun kar yağışının ardından gelen güneşli havayı fırsat bilen makine teknikeri Cezmi Fazla, karı eğlenceye dönüştürdü.Evlerinin bahçesinde biriken karları temizleyen Fazla, çocuklarıyla 2 günde, 10 metre boyunda "kardan canavar" yaparak süsledi.Fazla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanatları, kuyruğu ve ağzıyla görenlerin dikkatini çeken kardan canavarı uzun ve yorucu bir çalışmanın ardından tamamladığını söyledi.

Kentte kış mevsiminin yağışlı ve uzun geçtiğini belirten Fazla, "Çocuklar uzun süre evde kapalı kalıyorlar. Onların hayatlarına bir renk, eğlence getirmek istedim. Çocuklarla beraber yaklaşık iki gün süren bir çalışma oldu." dedi.
Fazla, karda çalışmanın zor olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:"Burada amaçladığımız şey aslında Van Gölü canavarıydı. Van Gölü canavarını yapmaya çalıştık. Daha önce de benzer çalışmalarımız oldu. Bahçemde neredeyse bir hayvanat bahçesi kurduk. Kardan zürafa, at, kurt ve yılan gibi hayvanlar yaptık. Yine Filistin'deki olaylara dikkati çekmek için de bir çalışma yaptık. Şimdi bu çalışmayı görenler gelip fotoğraf çekiyor. Çocuklar da mutlu oluyor."

İpekyolu Güneşli Hava Kış Mevsimi Kar Yağışı Hayvanat Bahçesi 

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