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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kardak'ta batan teknede kaybolan 8 aylık bebeği arama çalışmaları devam ediyor Haberi

Kardak'ta batan teknede kaybolan 8 aylık bebeği arama çalışmaları devam ediyor Haberi

sahil güvenlik helikopteri arama çalışması

Kaçak Nani Sahil Güvenlik Helikopter 

-kurtarılan göçmenler detay

( MUĞLA ) - 8 aylık bebeğin bulunması için 3 sahil güvenlik botu, 1 helikopter ve Sahil Güvenlik dalış timi arama çalışmalarına devam ediyor MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak mahallesi Kardak Adası açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir fiber tekne battı. Suriye uyruklu oldukları öğrenilen 14 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçaksı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Kurtarılan düzensiz göçmenler ile yapılan görüşmede, 8 aylık bir bebeğin kayıp olduğu öğrenilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış timi ve helikopter yönlendirildi. Kurtarılan 14 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheli Turgutreis limanına teslim edildi.Yüzerek kaçmaya çalıştıSuriye uyruklu düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan kaçırma girişiminde bulunan ve fiber tekneyi kullanan Türk vatandaşı yüzerek Yunanistan’ın Kalimnos Adası’na kaçmaya çalıştı. Sahil Güvenlik ekipleri yaptıkları arama çalışması sırasında yüzerek kaçmaya çalışan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheliyi yakaladı.Batan fiber teknede bulunan ve kayıp olduğu öğrenilen 8 aylık bebeğin bulunması için 3 sahil güvenlik botu bir helikopter ve Sahil Güvenlik dalış timi arama çalışmalarını sürdürüyor,
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