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09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Karda yoldan çıkan minibüs şarampole uçtu: 5 yaralı Haberi

Karda yoldan çıkan minibüs şarampole uçtu: 5 yaralı Haberi

Yaralıları alarak hastaneye görtüren ambulanslardan görüntü

İlk Müdahale Hastane Bağlama Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Şarampolde yan duran minibüsten görüntü
-Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin şarampole uçan minibüsün yanına inmeleri
-İtfaiye ekiplerinin şarampoldeki minibüsü zincirle ağaçlara bağlaması
-İtfaiye ekiplerinin şarampole uçan minibüsün elektrik bağlantılarını kesmesi

( DÜZCE )- Minibüsü kaymasın diye zincirle ağaca bağladılar DÜZCE

– Düzce’de kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle minibüs şarampole uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı.Kaza öğlen saatlerinde Düzce’nin Düverdüzü köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tahsin Ç.’nin kullandığı 34 TY 979 plakalı minibüs, Düzce’den Düverdüzü köyüne seyir halindeyken yoldaki karlar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada minibüs içinde bulunan sürücü Tahsin Ç. ile birlikte Mustafa Ç., Sevim Ç., Hatice G., Nigar G. yaralandı. Yaralılar, Düzce Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.İtfaiye ekipleri şarampolde yan duran minibüsü kaymaması için zincirlerle ağaçlara bağladılar. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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