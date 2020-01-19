‘Karda Off-Road’ yarışı heyecanlı anlara sahne oldu

-- Programın başlanması saygı duruşu istiklal marşı

-- Off-Road araçları

-- Vali Harun Sarıfakıoğulları'nın yarış pisinde kopilotluk yapması

-- AK Parti Milletvekili Hasan Turan'ın yarışmaya katılması ve araç içinde röp

-- Vali Harun Sarıfakıoğulları röp

-- Bulancak Belediye Başkanı Röp

-- Yarışlardan son detaylar



( GİRESUN )- Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Paşakonağı yaylasında düzenlenen Off-Road yarışları doğa ve sporseverleri buluşturdu GİRESUN



- Giresun’un Bulancak ilçesinde bulunan Bin 450 rakımlı Paşakonağı yaylasında buluşan Off-Roadcılar düzenledikleri yarışla izleyenlerin adeta nefesini kesti. Bulancak Dernekler Federasyonu (BUFED) tarafından organize edilen Kovanlık Belde Belediyesi, Bulancak Belediyesi ve Giresun Valiliği tarafından desteklenen yarışlara İstanbul, Ordu ve Giresun’da bulunan Off-Road Kulüpleri katıldı.

Yaklaşık 50 aracın katıldığı yarışların startını ise Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları verdi. Yarışlarda AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Hasan Turan’da pilot koltuğuna geçerek yarıştı. Sisinde hakim olduğu pistte zaman zaman kara saplanan araçları ise alanda bulunan kepçeler çıkardı. Yöresel pancar çorbası ve közde pişmiş patatesinde ikram edildiği yarışlar yerel sanatçıların yaptığı müzik şovu ile şenliğe dönüştü. Asıl amaçlarının turizm hareketliliğinin artması olduğunu belirten Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, “Bugün Paşakonağı yaylamızda Bulancak Dernekler Federasyonu ve Kovanlık Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Off-Road müsabakaları için bir aradayız. Buradaki asıl temel amacımız turizm hareketliliğini sağlamak bu nedenle emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Paşakonağı yaylamız baharı ile, yazı ile çok güzel ama kışı ile de çok güzel. Binerce kişi şu an Off-Road gösterileri için buradalar” dedi.

Yıl içerisinde 18 kilometrelik bir sıcak asfalt çalışması yapılacağını da ifade eden Sarıfakıoğulları, turizm altyapısını gelişmekte olduğunu bunu daha da geliştireceklerini kaydetti.

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar ise, böyle bir etkinliğin ilçelerinden gerçekleşmesinin kendileri adına önemli olduğunu söyledi.



Yakar, “ Bu bölgelerin sadece yaz turizmi içinde değil kış turizmi noktasında da milletimizin emrinde olduğunun bir göstergesidir. Bugün burası çok güzel tabi bu güzellik insanlarla birlikte oluyor bu vesile ile turizm açısında da çok umutluyuz” ifadelerini kullandı. Paşakonağında düzenlenen yarışlara, TBMM İdari Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve binlerce vatandaş katıldı.





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