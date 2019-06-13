Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Karda mahsur kalan Yörükler belediye ekiplerince kurtarıldı

Karda mahsur kalan Yörükler belediye ekiplerince kurtarıldı

Toros dağlarının görüntüsü

Sosyal Medya Karla Mücadele Harekete Geç Kar Yağışı Yardım Çağrısı 

-Karla kapanan yolların iş makinaları ile açılması çalışmalarından görüntü
-Dağdaki karlardan görüntü
-Mahsur kalan Yörüklerin hayvanlarıyla birlikte görüntüsü
-Keçi ve koyunlardan görüntü
-Yörüklerle röportaj

( MERSİN )- Mersin'in Anamur ilçesinin yüksek kesimlerinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle hayvanları ile mahsur kalan Yörükler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı MERSİN

- Mersin'in Anamur ilçesinin yüksek kesimlerinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle hayvanları ile mahsur kalan Yörükler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yerli ve yabancı birçok turistin yaz aylarında tercih ettiği Anamur’da sahiller dolup taşarken, yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı ise zaman zaman sıkıntılara neden oldu. Yoğun kar yağışının yaşandığı Anamur ilçesinin Kaşpazarı mevkiinde mahsur kalan Yörükler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin olaya müdahale etmesiyle yaylalarına doğru yola çıktı. Haziran ayında yaşanılan yoğun kar yağışı nedeniyle dağlarda mahsur kalan Yörükler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e sosyal medyadan ulaşarak yardım çağrısında bulundu. Seçer’in talimatı üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Anamur Kaşpazarı mevkiinde kar kalınlığı 3 metreyi bulan yaklaşık 8 kilometrelik yolu açarak, Yörükleri kar esaretinden kurtardı. 4 kişilik ekip, 4 araçla süren hummalı çalışmanın ardından karla kaplı yollar temizlendi. Kar çalışması sonrasında yolun açılmasıyla beraber göçlerine devam etme imkânı bulan Yörükler, Başkan Seçer’e teşekkürlerini iletirken, Seçer’i Torosların zirvesinde çay içmeye davet etti. (HSK-
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı