Karda mahsur kalan Yörükler belediye ekiplerince kurtarıldı

-Karla kapanan yolların iş makinaları ile açılması çalışmalarından görüntü

-Dağdaki karlardan görüntü

-Mahsur kalan Yörüklerin hayvanlarıyla birlikte görüntüsü

-Keçi ve koyunlardan görüntü

-Yörüklerle röportaj



( MERSİN )- Mersin'in Anamur ilçesinin yüksek kesimlerinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle hayvanları ile mahsur kalan Yörükler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı MERSİN



- Mersin'in Anamur ilçesinin yüksek kesimlerinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle hayvanları ile mahsur kalan Yörükler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yerli ve yabancı birçok turistin yaz aylarında tercih ettiği Anamur’da sahiller dolup taşarken, yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı ise zaman zaman sıkıntılara neden oldu. Yoğun kar yağışının yaşandığı Anamur ilçesinin Kaşpazarı mevkiinde mahsur kalan Yörükler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin olaya müdahale etmesiyle yaylalarına doğru yola çıktı. Haziran ayında yaşanılan yoğun kar yağışı nedeniyle dağlarda mahsur kalan Yörükler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e sosyal medyadan ulaşarak yardım çağrısında bulundu. Seçer’in talimatı üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Anamur Kaşpazarı mevkiinde kar kalınlığı 3 metreyi bulan yaklaşık 8 kilometrelik yolu açarak, Yörükleri kar esaretinden kurtardı. 4 kişilik ekip, 4 araçla süren hummalı çalışmanın ardından karla kaplı yollar temizlendi. Kar çalışması sonrasında yolun açılmasıyla beraber göçlerine devam etme imkânı bulan Yörükler, Başkan Seçer’e teşekkürlerini iletirken, Seçer’i Torosların zirvesinde çay içmeye davet etti. (HSK-

