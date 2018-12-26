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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Karda mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı

Karda mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı

Ekiplerden detaylar

Karla Mücadele Sağlık Ekipleri Kar Yağışı 

-Kurtarma çalışmaları
-Tipi detay

( VAN )- Yolda mahsur kalan ve rahatsızlanan vatandaşlar, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı VAN

- Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan ve rahatsızlanan vatandaşları kurtardı. Çatak ilçesi Sırmalı Mahallesi’ne bağlı Dursunlar mezrasında rahatsızlanan Nafize Gülaçar için hareket geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından mezra yolunu açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı. Sancılandığı belirlenen Nafize Gülaçar, Çatak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayrıca, gece saatlerinde tipiden dolayı Erciş ilçesi Karlıyayla Mahalle yolunda mahsur kalan vatandaşlar da belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kentte önceki gün etkili olan kar yağışı ve tipi yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Kar yağışının hemen ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ederken; Erciş, Muradiye, Saray ve Çatak ilçelerinde mahsur kalan vatandaşların imdadına yine Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Çok sayıda vatandaş ve araç kurtarılırken, don olayının da görüldüğü kentte tuzlama çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. (MSA-Y)
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